В Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса. Вакцинировали 97130 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Одну дозу получили 36540 человек полностью иммунизированы — 60590 человек. В течение суток работали: 623 мобильные бригады, 1229 пунктов прививки; 20 центров вакцинации. По состоянию на 24 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 людина.Вид начала прививочной кампании привито 1871511 человек, из них получили 1 дозу — 1871509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2422475 прививок. Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Кроме того, опубликовано постановление о мерах по противодействию штамма "Дельта".