Стиль француженок для многих считается эталоном элегантности и так сложилось, что в какой-то степени семантически в это словосочетание даже "вшит" понятие хорошего вкуса. Стилист Яна Платонова в своем Instagram рассказала, одежда должна быть у вас в гардеробе, чтобы вы могли впитаться, как француженка, где угодно — хоть в Киеве, хоть в Сумах. Действительно, настоящие парижанки элегантные, сексуальные, изящные и при этом их гардеробы очень универсальны и "простые". В то же время парижский шик оброс какими-то стилистическими клише и почему многие представляют себе француженок исключительно в тельняшках и с беретом на голове.

Парижанок привлекает эстетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae) Если опираться на какие-то ключевые вещи, то, кроме вышеупомянутых, нужно обязательно упомянуть: тренч, аккуратные балетки, лоферы или туфли на небольшом каблуке, тоут и шопперы, сумки-боксы, корзины (в целом, сумки у них какой-то фетиш, и это всегда продуманная, универсальная и очень стильная история — присмотритесь!), белые рубашки, пиджаки и жакеты, в том числе, твидовые, джинсы, особенно, идут в эстетику 70-х. И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето Как одеться во французском стиле, топ образов Пробуем запомнить образы и детали, чтобы, при желании, повторить. В целом, какая ретро доминанта очень четко прослеживается, всегда кажется, что настоящие француженки немного застряли в прошлом, но при этом выглядят они очень современно, свободно и естественно. И в этой, пожалуй, заключается главный магнетизм этого стиля. ⠀ Как одеться, что ты — парижанка (фото: instagram.com/styleguide) Ранее стилист показала, какие платья всегда будут в тренде.