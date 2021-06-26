Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией возможность нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита. Она говорит, что неизвестно, это возможно. Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели". По ее словам, об угрозе нацбезопасности через "Северный поток-2" говорит не только Польша и Украина, но и страны Балтии. "Потому что Украина имеет достаточно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе довести свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Рассуждать, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита — это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет ", — заявила посол Германии. Напомним, США заявили, что работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины. Ранее сообщалось, что результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся до августа.