Компания Microsoft официально представила новую операционную систему Windows 11, а Facebook запустил конкурента Clubhouse. Космический телескоп Hubble вышел из строя, а спутниковый интернет Starlink покроет всю планету до сентября. Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий. Facebook запустил своего конкурента Clubhouse Американская соцсеть Facebook на фоне популярности Clubhouse запустила приложение Live Audio Rooms, который позволяет слушать онлайн беседы и участвовать в них. Пока сервис доступен только в США на iOS. Спикеров в онлайн-беседе на Live Audio Rooms может быть не более 50, а число слушателей — не ограничен. Беседы могут быть как открытыми, так и частными. Кроме того, организаторы могут добавлять возможность внесения донатов. Microsoft достиг капитализации в 2 трлн долларов Впервые за 35 лет техно-гигант Microsoft вышел на капитализацию в 2 трлн долларов. Рыночная стоимость компании повысилась на фоне роста акций, цены на которые только с начала года увеличились на 19%. Microsoft стал вторым в истории IT-компанией после Apple, преодолевшей эту отметку. В списке самых дорогих также cаудивська Saudi Aramco, которая пробивала отметку в 2 трлн долларов еще в 2019, но сегодня капитализация нефтяной компании оценивается чуть ниже. Windows 11 представлены официально Новая версия операционной системы Windows готовится к релизу и позиционируется как наиболее обновление за последнее десятилетие. Одной из «фишек» стало размещение меню «Пуск» по центру, в Windows 11 решили отказаться от живых плиток и перешли на более легкий и лаконичный дизайн. Ожидается, что новая ОС предложит больше тем оформления и массу виджетов.

Фото: интерфейс Windows 11 (скриншот онлайн-презентации Microsoft) В базовой сборке будет несколько новых интересных приложений. Кроме того, Windows 11 будет поддерживать работу Android-приложений. Обновления для владельцев Windows 10 будет бесплатным. MIUI 13 выйдет в августе Согласно сообщению одного из руководителей Xiaomi в социальной сети Weibo, новая версия оболочки MIUI для смартфонов проходит внутреннее тестирование. А релиз запланирован на август 2021 года. По слухам, обновление принесет новый дизайн интерфейса и обеспечит более плавную анимацию. Прошивка может быть представлена вместе с новым смартфоном Xiaomi Mi Mix 4. Hyundai закрыл сделку по покупке Boston Dynamics Южнокорейский конгломерат Hyundai закрыл сделку по покупке 80% акций производителя роботов Boston Dynamics, который известен разработкой робота-пса Spot. Сумма сделки не разглашается, но сама компания в документах оценена в 1100000000 долларов. 20% акций остаются у нынешнего владельца — японского фонда SoftBank. Пока неизвестно, как Hyundai планирует развивать направление роботов. Hubble вышел из строя Космический телескоп Hubble столкнулся с серьезной проблемой и сегодня отключен в связи с неисправностью бортового компьютера. С 13 июня аппарат перевел все научные инструменты в безопасный режим. Системы Hubble пытались перезагрузить, но через некоторое время сбой повторился. Космическая обсерватория находится на орбите с 1990 года. Интернет Starlink до сентября покроет всю планету Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска планирует до сентября 2021 обеспечить весь мир покрытием спутникового интернета Starlink. Далее начнется работа с регуляторами в каждой стране. Сегодня продолжается бета-тестирование Starlink в 11 странах. Участники программы получили комплект оборудования (терминал, крепления, маршрутизатор) за 499 долларов. Абонентская плата составляет 99 долларов в месяц. Круизы в стратосферу за 125 000 долларов Компания Space Perspective из Флориды начала принимать заказы на круизы в стратосферу по цене 125 000 долларов за место. Полеты будут осуществляться в космической капсуле "Нептун", которая поднимается на высоту до 30000 метров с помощью воздушного шара. По заявлению представителей компании, полет оставит роскошное впечатление, поскольку будет плавным — без высоких перегрузок, связанных с запусками ракет. На "Нептуне" будут откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками, ванная комната, а также другие удобства.