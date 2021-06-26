США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики через "Северный поток-2". Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть им потеряны в результате запуска газопровода. Об этом сообщает Bloomberg. США и Германия также изучают способы усиления сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций. Они, по данным издания, хотят заключить соглашение, призванное ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода. Некоторые официальные лица выразили надежду, что соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированного на июль. В числе возможных мер — инвестиции для строительства электростанций в Украине, развитие инфраструктуры и наращивания поставок газа из этой страны. Также утверждается, что Германия выражала желание начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину. Напомним, посол Германии объяснила желание Меркель возобновить диалог с Путиным. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.