На Донбассе погиб от вражеских обстрелов боец ВСУ, старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар, который получил роковое ранение в районе поселка Пески в зоне проведения ООС. Об этом 26 июня говорится в сообщении 58 омбр ВСУ имени гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook. Андрей Николаевич родился 17 ноября 1971, был из Кривого Рога. В бригаде служил с июня 2019-му. Был старшим водителем мотопехотной роты. Причиной гибели 49-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время несения службы на позиции из-за обстрелов оккупантов. По данным пресс-центра ООС, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. "26 июня он отошел к воинства небесного и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" — написали собратья воина.

На Донбассе погиб военный ВСУ Андрей Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr) В сети грустят из-за гибели воина, который отдал жизнь на фронте, стоя на защите Украины от оккупантов. Света и вечная память славному сыну Украины! Царство Небесное Искренние соболезнования родным! Вечная память Герою! Покойся с миром герой Украины. Царство небесное и вечный покой тебе. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память … Ранее сообщалось, что боевики в Донбассе обстреляли школу-интернат из минометов.