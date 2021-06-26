В Украине уже начался сезон вишни. Это одна из самых любимых ягод украинский. И не зря. Ведь вишня не только вкусная, но также содержит витамины, минералы и соединения с мощным положительным воздействием на здоровье человека. Об полезные свойства вишни пишет авторитетное медицинское издание Medical News Today. Помогает при воспалениях Вишня может быть особенно полезной как часть противовоспалительной диеты. При этом, это касается как вяжущих, так и сладких сортов вишни, а также вишневого сока. лечение подагры Употребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме. Согласно результатам различных исследований, прием вишневого концентрата или употребление вишни на 35% уменьшало симптомы подагры в течение двух дней. И это независимо от пола, массы тела, потребления алкоголя, диуретиков и употребления лекарств против подагры. Польза для сердца В общем диета, основанная на фруктах и овощах и с низким содержанием насыщенных жиров, лучшая для сердца. Однако вишня может быть особенно ценной в здоровой для сердца диете, поскольку она снижает артериальное давление благодаря полифенола и калия, содержащиеся в ягоде. А высокое кровяное давление является одним из самых основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смерти во всем мире и Украине в частности. К слову, в 100 г вишни содержится около 5% суточной нормы калия. улучшает сон Вишня — природный источник мелатонина, который является нейромедиатором, что влияет на сон и настроение человека. Мелатонин может быть полезным для тех, кто страдает бессонницей, поскольку именно эта вещество отвечает за сонливость. Особенно она помогает людям старшего возраста. Повышает физическую выносливость Регулярные физические упражнения — важная составляющая здорового образа жизни. Однако они могут привести к боли в мышцах или даже травм. А вот употребление вишни улучшает выносливость человека во время физических упражнений. Возможно, это было связано с ее низким гликемическим индексом и противовоспалительными, антиоксидантными свойствами и свойствами, усиливают кровоток. Но не забывайте: людям с язвой или гастритом следует воздержаться от употребления вишни.

Пищевая ценность вишен (medicalnewstoday.com) Сколько стоит вишня сегодня Сейчас на украинских рынках вишню можно приобрести по 25-40 грн / кг. Такая небольшая цена, говорят эксперты, обусловлена уменьшением спроса на эту полезную ягоду и высоким урожаем, чем было в прошлом году … Собственно, пока практически по таким же ценам можно приобрести и черешню, и клубнику. Интересно знать Вишня широко применяется для изготовления косметических масок. Вишневый сок — очень эффективное средство для ухода за жирной кожей лица, он стягивает поры, оказывает освежающий эффект и избавляет от прыщей. Также сок этой ягоды очень эффективен при борьбе с жирностью волос. Ранее мы сообщали, что в Украине начался сезон малины. Также шеф-повар Евгений Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями.