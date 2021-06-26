Украина осуждает политику России по уничтожению крымскотатарской идентичности. Так, 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. "Сегодня, как и семьдесят семь лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарский идентичность. Уничтожается память о крымскотатарские национальные символы, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма", — указано в сообщении. Подчеркивается, что российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснения всех религиозных общин, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию РФ. "Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарского идентичности, ограничения возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушения прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганда языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам ", — отметили в министерстве. МИД в очередной раз напоминает России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требует прекращения репрессий в отношении Украинской и крымских татар, выполнение приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. "Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированной полуострове", — указано в заявлении. Напомним, посольство США в Украине обратилось к России и требует прекратить оккупацию Крыма. Как писало РБК-Украина, на саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации.