На этих выходных, 26-27 июня, более 130 центров вакцинации против COVID-19 будут работать во всех регионах Украины. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Действие" или через контакт-центр МЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Минздраве отметили, что в центрах вакцинации прививки будут делать только тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию телефону или сообщением, так и еще по одной очереди. В нее войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания. "Приоритет отдается пожилым людям", — подчеркнули в Министерстве. Полный список центров и график их работы: Напомним, ранее в Минздраве призвали украинский, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинуюся".