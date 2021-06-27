Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетици причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривает. Об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News. По его словам, правительство страны убежден, что к взрывам в Врбетици причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо. "Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", — говорит премьер-министр Чехии. Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося в Врбетици в понедельник. Такое заявление Бабиша стала ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана том же телеканала. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать различные версии событий в Врбетици. Напомним, что доклад о причастности РФ к взрывам Чехии пролежала на столе в Земана десять дней. Он не прочитал вовремя доказательства о причастности российских спецслужб к диверсии. Также сообщалось, что Чехия требует от России возмещения за взрывы. Там подготовили соответствующий запрос.