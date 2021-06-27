Злата Огневич стала героиней второго сезона романтического шоу "Холостячка". Ранее певица рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты, на этот же раз решила поговорить об отношениях с партнером. На своей странице в Instagram артистка поделилась эффектным фото и рассказала, что для нее важно в отношениях. На снимке Злата отражена в белоснежном наряде и с гладко зачесанными волосами. На лице у исполнительницы нежный макияж. Она поднесла одну руку к лицу и чувственно открыла губы.

Злата Огневич подумала о важности диалога в отношениях (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Огневич поделилась, что для нее очень важно в отношениях и раскрыла свой секрет гармонии. Так, следует не забывать о диалоге с партнером. "Поговорим об отношениях Что в отношениях Вас может вдохновить или наоборот — оттолкнуть от партнера? Я поняла, какое важное значение имеет диалог. Все моменты, которые вызывают сомнения — можно и нужно обсуждать. Если вы по — настоящему дорожите друг другом — прислушайтесь к партнера. Мой секрет прост — я сначала знаю, что идеальных людей не бывает (о, как же это прекрасно), и принимаю партнера. в каждом из нас скрыт целая Вселенная, во всем его многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. это всего лишь оценка через призму Ваших суждений, опыта, взглядов ", — отметила новая" Холостячка ". Так что для себя она вывела формулу отношений, которая подходит именно ей. "Итак, диалог и принятие — основа гармоничных отношений. А в моем случае еще и нежные объятия, комплименты, прикосновения, — в такие моменты я чувствую Вселенскую любовь", — призналась Злата. Напомним, ранее Злата Огневич поделилась лайфхак, как избавиться от парня на первом свидании. К слову, всплыли фото со съемок новой "Холостячки". Кавалеры уже удивляют Злату Огневич.