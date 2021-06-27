Молодость человека определяется не только из-за возраста в паспорте, но и из-за состояния организма. Специалисты говорят, что можно чувствовать себя на 20 в 50 лет. Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины. Как оставаться молодыми как можно дольше? Как рассказали специалисты, необходимо как можно больше физической активности. Зарядите свой организм — гуляйте, бегайте, танцуйте, занимайтесь физическими упражнениями. Если человек ведет малоподвижный качество жизни, много сидит, то ее организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это имеет негативные последствия для здоровья. А именно от появления избыточного веса к серьезным болезням внутренних органов. Медики советуют не пренебрегать активным образом жизни и занятиям спортом.

Фото: спорт поможет сохранить молодость (pexels) Кроме того, нужно уделить внимание питанию. Здоровый рацион и "адекватные" порции пищи творят чудо с организмом. Он вас отблагодарит долголетием. Чтобы поддерживать энергетический баланс и не набрать лишний вес, соблюдайте следующие рекомендации: Ешьте преимущественно натуральные растительные продукты, богатые пищевыми волокнами, которые содержат значительно меньшее количество калорий (1,5 ккал — 2,5 ккал / г) по сравнению с обработанными. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара, жира и соответственно незначительной энергетической плотности. Ешьте напитки, которые не содержат калорий. Ограничьте употребление соков менее 200 мл в день. Регулярно (минимум раз в неделю) Дерзайте и контролируйте свой вес. Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, не менее 30 минут.

Фото: как сохранить молодость подольше (pexels) Также необходимо не забывали о полноценном сне, который критически важен для здоровья. Проблемы со сном могут привести к набору веса, проблем с сердцем и даже депрессий.

Если вы будете спать меньше чем 7:00 в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности: диабета; сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления; увеличение веса и ожирения; нарушения иммунной системы; ухудшение психического здоровья, депрессии.

Фото: полноценный сон поможет сохранить молодость (pexels)

В Минздраве добавляют, что недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам. Ранее мы сообщали, что назвали важные секреты долголетия, которые действительно работают. А также мы рассказывали о том, что врачи назвали самый полезный напиток для здоровья и долголетия.