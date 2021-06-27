Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемических показателей в областях Украины. Киевская область по одному из показателей соответствует "красной" зоне карантина. Об этом говорится на сайте Минздрава. По состоянию на 27 июня Киевская и остальные области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской области уже третий день подряд наблюдается "красный" уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус. Сегодня в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 000 населения. Норма — не менее 300 тестов на 100 000 населения. Однако этого мало для того, чтобы область попала в "красной" зоны карантина, поскольку для этого в течение трех дней красном уровню должны соответствовать не менее 2 показатели.