Филипп Киркоров может въезжать на территорию Украины поскольку его исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности нашей страны. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. "Согласно новым письмом Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова по отношению к предыдущему перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — говорится в сообщении. При этом в СБУ не сообщили причины, по которым они решили исключить российского певца из "черного" списка. Сейчас в этом списке находится 200 человек, и Филиппа Киркорова в нем больше нет. При этом туда входят как артисты, так и актеры. В "черный" список внесены такие личности как Иван Охлобыстин, Стас Пьеха, рэпер Гуф, Валерий Сюткин, Михаил Пореченков, часть "Хора Турецкого", вокалист Limp Bizkit Фред Дерст и другие. Напомним, в "черный" список Киркорова внесли 22 июня. Мы также писали о том, что в день концерта российского рэпера Басты в Киеве прошли акции протеста против его выступления. У столичного клуба Stereo Plaza собрались активисты с плакатами. Они также зажигали дымовые шашки.