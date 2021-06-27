Китайское национальное космическое управление опубликовало новые фото поверхности Марса. Изображения сделаны с помощью марсохода, который исследует красную планету. Об этом пишет Xinhua. На фото изображены марсианский пейзаж и пути, которые оставляет марсоход. Отметим, орбитальный аппарат миссии Tianwen-1 находится на орбите Марса уже в течение 338 дней, а его расстояние до Земли составляет примерно 360 млн километров. Марсоход "Чжуронг" находится на поверхности 42 марсианских дней и преодолел всего 236 метров.

Фото: поверхность Марса (cnsa.gov.cn) Главной задачей китайского проекта является глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение с помощью марсохода геологической структуры, характеристик поверхностного слоя. Напомним, ранее сообщалось, что американский дрон Ingenuity за последние восемь полетов над поверхностью Марса преодолел расстояние почти в один километр. Последний полет аппарата оказался самым продолжительным.