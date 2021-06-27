Совместимы ли жара + 30 и стиль? Однозначно ответ — да! Конечно, не все приемы создания стильного образа можно использовать летом, но их по-прежнему недостаточно. О том, как выглядеть стильно и чувствовать себя комфртно в жаркую погоду, стилист Вика Краска рассказала у себя в Instagram. Как быть стильной в жару: советы и приемы 1. Натуральные ткани: хлопок, лен, шелк, конопля, бамбук, тонкая шерсть. Я предпочитаю смесовые ткани, когда к натуральным волокнам добавляют до 15-20% синтетики или искусственных волокон, так одежду меньше мнется и более зносостийкий.Бавовну можно брать в чистом виде, обычно она ведет себя в носке хорошо. Искусственное волокно вискоза — тоже приятная к телу, имеет гигроскопичность близкую к натуральных волокон. Единственный минус вискозы — она тоже сильно мнется, так что спасаемся смесовых тканей с нею.Синтетика тоже может быть прохладной, если использовать следующий прием. 2. Не обтягуемось! Даже если вы возьмете натуральные волокна, но фасон, который будет плотно облегать ваше тело — это вас не спасет от жары. Максимально свободные силуэты, которые дают возможность воздуху проходить между телом и тканью — это идеальное решение для жарких дней. При таком силуэте можно спокойно использовать и многослойность, и длинные рукава, и брюки, юбки. 3. Многослойность — один из приемов стильного образа — так, возможно в жару. В качестве первого слоя используем свободные топы, футболки, кроп-топы и майки. В качестве второго: свободные рубашки любой длины, жилеты и жакеты. Кстати, эти вторые слои помогают выглядеть более собрано и элегантно в офисе, когда сарафан неуместен. 4. Делайте ставку на интересный крой, детали: вырезы, разрезы, рюши и оборки, асимметрия, деконструктивизм, кружево и вышивка. Когда не хочется надевать на себя сто одежек, именно этот прием помогает выглядеть не так как все. Конечно, такие вещи не назовешь универсальными и базовыми, часто они приедаются, но как же эффектно они выглядят.

Иллюстративное фото (pexels.com) 5. Принты. Добавляйте принтованные дело в однотонной, сочетайте несколько принтов вместе, добавляйте принт в обуви и сумке — это то, что выделит вас. 6. Украшения. Один из немногих доступных приемов для создания стильного и законченного образа летом. Пользуйтесь!

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva) Ранее стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом.