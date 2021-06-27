Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани в девятом раунде техническим нокаутом. После поражения в бою с Теофимо Лопесом в октябре прошлого года, после которой "Лома" лишился своих титулов, этот поединок и победа в нем стала очень важной для Украинской. Смотрите ниже, как Ломаченко искусно нокаутировал японского боксера. Бой состоялся в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел бой с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Японец продержался до девятого раунда, но все же пал под напором украинском. "Полное разрушение в невероятно убедительного конца. Василий Ломаченко выглядит здоровым и снова в форме", — подписано видео, на котором комментатор эмоционально восклицает "Loma is back" (Ломаченко вернулся!). Отметим, что уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником, но это не помешало ему показать полное преимущество на ринге. Ни длинные руки, ни высокий рост Накатани не помогли ему справиться с ЛОМО. Мастерские удары Василия точно попадали в цель. В пятом раунде японец побывал в нокдауне, а в девятом был объявлен технический нокаут после ряда атак со стороны Василия Ломаченко. К слову, стало известно, что Ломаченко не собирается менять весовую категорию и будет добиваться реванша с американцем Лопесом.