В отчете Пентагона, опубликованном в пятницу, говорится о 144 сообщение о зафиксированных неопознанные летающие объекты с 2004 года, которые, кроме одного, остаются непонятными. В разведке США заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом указано в документе. Не исключается возможность того, что объекты являются внеземными. Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе. Затем Пентагон создал в августе прошлого года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов. Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти события, а также "получать представление" о природе и происхождении НЛО. В документе подчеркивается, что неидентифицированных воздушные явления составляют "четкую проблему безопасности полетов и могут создать вызов национальной безопасности США". Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "дополнительное финансирование" может "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете". Напомним, появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. Ранее с такими объектами сталкивались военные летчики в США. В докладе также не исключается возможность того, что летающие объекты, помеченные военными самолетами США, являются высокотехнологичными самолетами, разработанными другими странами. Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что в Байдена серьезно отнеслись к этой проблеме. Там заявили, что сообщения об НЛО будут расследовать тщательно.