Под Киевом выпал огромный град величиной с пельмени, и после подобного «подарка с небес" залила сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке. Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook. Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно валить с неба, ей стало действительно страшно. "За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько !!! " — пишет женщина. Также она опубликовала фото и видео со своего двора у дома, который засыпал град.

Огромный град под Киевом засыпал 26 июня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska) Каменская добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытия на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

Видео: под Киевом выпал огромный град 26 июня В сети в комментариях люди поражаются таком огромном града, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно. О боже, он же может и убить … Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать Очень надеюсь, что вред минимальна. Это не град, а ГРАД. Вот это да! Невероятно! Лет 50 назад на Львовщине выпал больше куриное яйцо, правда падал такой град редко, может один на 5-10 м2, но на металлическом покрытии до сих пор есть ямы, свидетели этого. Ого! Ничего себе! Напомним, ранее под Киевом выпал град, после чего известный политик показала последствия непогоды. Как сообщалось, 25 июня Львов считанные минуты накрыл "погодный апокалипсис" с градом, ливнями и разрушительным ураганом. После этого через несколько часов такое непогода пришла в Ровно, где кроме града размером с орех и бурей наблюдали также песчаную бурю.