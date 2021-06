Вблизи курортного города Мармарис в Турции вспыхнули лесные пожары. Рядом находятся туристические поселения и гостиницы. Об этом пишет "Анадолу". На месте работают пожарные. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Также задействованы шесть вертолетов. "По неизвестным причинам в Ичмелер, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", — говорится в сообщении. Из-за ветра, огонь быстро распространяется. Ветер также затрудняет тушение пожара. "Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", — сказал губернатор провинции, добавив, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов. Сообщений о жертвах от пожаров не поступало.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021 Ранее в Греции лесной пожар достиг развалин древнего города Микены, туристов эвакуировали.