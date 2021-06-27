США не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. В то же время, Штаты выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи в регион. Об этом сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche госсекретарь США Энтони Блинкен. На вопрос, вдадутсья США к инициативам по восстановлением мирного процесса на Ближнем Востоке, Блинкен ответил отрицательно. "Об этом речь сейчас не идет. Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений. Вопрос предоставления гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам кажется приоритетным, как и те усилия, которые необходимо приложить, чтобы не допустить повторения подобного кризиса ", — подчеркнул госсекретарь. Напомним, в июня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху. Президент США Джо Байден поздравил новое правительство Израиля во главе с националистом Нафтали Беннеттом и заявил, что Вашингтон продолжит твердо поддерживать безопасность Израиля.