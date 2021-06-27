Украина в ближайшие годы намерена договориться о еще пять так называемых "безвизовых" с Европейским союзом. Речь идет об интеграционных процессах в различных сферах. Об этом уFacebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, семь лет назад Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации. И за последние пять лет это соглашение выполнено на 54%. "Также в ближайшие несколько лет мы планируем договориться с Евросоюзом о 5" безвизовых "в различных сферах. Речь идет о" промышленный безвизовых "," авиационный безвизовых "," цифровой безвизовых "," энергетический безвизовых "и" таможенный безвизовых ", — отметил премьер Товарищеский. Шмыгаль уточнил, что при "промышленном безвизовых" Украинские производители смогут получать европейские сертификаты прямо в Украине ", авиационный безвизовых" позволит упростить допуск авиакомпаний на внутренние рынки. "Таможенный безвизовых" сократит пространство для махинаций, "энергетический безвизовых" сделает рынок электроэнергии более конкурентным и прозрачным, а "цифровой безвизовых" позволит Украине стать частью цифрового рынка ЕС. Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина говорила о планах по соглашению о "продовольственный безвизовых" с ЕС.