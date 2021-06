В Гонконге произошел пожар на пристани для яхт. В результате затонули 10 круизных лайнеров с каютами. Об этом пишет Reuters. Власти заявили, что были подожжены по меньшей мере 16 судов, но человеческих жертв не было. Пожар в приюте в районе Абердина началась в 2:30 утра (18:30 по Гринвичу, суббота), и пожарным понадобилось более шести часов, чтобы потушить его. "Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", — пишет издание. Около 35 человек были спасены с судов.

A fire swept through a marina in #HongKong in the early hours of Sunday, igniting fuel tanks as it passed along a line of closely moored cabin cruisers, and resulting in at least 10 sinkings before firefighters extinguished the blaze.https: // t. co / EQlG1SCf3vby Reuters pic.twitter.com/8r6u7kyWZ2 — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 27, 2021