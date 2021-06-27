Победитель МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные пельмени со свининой. Рецепт кулинара простой и бюджетный, а сам он признается, что вкуснее пельменей не пробовал. Как приготовить идеальные пельмени со свининой Клопотенко рассказал на своем личном сайте. Для начинки пельменей нужно взять нежирную свинину, а вот заправку можно приготовить на свой вкус. Ингредиенты для приготовления пельменей: Для теста: Мука — 500 г Вода горячая — 220-250 мл Подсолнечное масло — 3 ст. л. Соль — 0,5 ч. Л. Для начинки: Свинина (нежирная мякоть) — 500 г Чеснок — 2-3 зубчика Репчатый лук — 0,5 шт. Вода (холодная) — 50 мл Для подачи: Уксус — 2-3 ст. л. Сливочное масло — 100 г Соль и перец — по смаком.Покрокове приготовления пельменей со свининой Нарежьте свинину для приготовления фарша (500 г) произвольными кусочками. Очистите половину луковицы и 2-3 зубчика чеснока. Нарежьте мясо и овощи. Замесите тесто и приготовьте фарш. Готовый фарш поперчите и посолите по вкусу. Отмерьте 500 г муки и добавьте 220-250 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, половину чайной ложки соли. Замесите тесто. Сформируйте из теста шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут. Затем раскатайте тесто для пельменей в тонкий пласт. Вырежьте заготовки для пельменей стаканом желаемого диаметра. Желательно использовать чашку или стакан с диаметром 4-5 см, чтобы получились маленькие и аккуратные пельмени. Добавьте в фарш 50 мл ледяной воды для сочности, тщательно его вымесите и отбейте, чтобы фарш был плотную структуру. На каждый кружочек теста положите половину чайной ложки фарша и сформируйте пельмень. То же самое проделайте со всем тестом и фаршем. Сформированные пельмени отварить в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность, воду предварительно посолите. Если вы не планируете варить сразу все пельмени, их можно заморозить. Подавайте пельмени горячими приправив сливочным маслом (примерно 100 г), свежемолотым черным перцем и 2-3 ст. л. уксуса. Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные вареники с вишней, добавив в них секретный ингредиент. Также бренд-шеф сети ресторанов рассказал, как правильно сделать идеальный соус для пиццы, чтобы получилось, как в ресторане.