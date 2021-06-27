В Украине начинается сезон малины — полезной летней ягоды, которой приписывают удивительные свойства. Но лакомиться малиной моно далеко не всем, так как это чревато проблемами со здоровьем. Какой вред может принести ягода, в чем ее польза и лечит малина простуду — читайте ниже в нашем материале. Кому от малины следует отказаться По словам диетолога Ольги Кораблевой, взрослому человеку можно съедать не более 400 граммов малины в день без вреда для здоровья. Но если нет противопоказаний. "Лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их чрезмерно нагружать, поскольку является мочегонным, — говорит медик. Кроме того, ягода является сильным аллергеном. Если у вас уже есть аллергия на другие ягоды, например, клубнику, будьте осторожны с малиной тоже. Также малина повышает аппетит, что не очень хорошо для тех, кто худеет. "Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, или употребляйте малину с йогуртом или мягким сыром", — добавила диетолог. Чем же так полезна малина В малине много витамина С, калия и магния. Помогает очищать кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укреплять сердечную мышцу и выводить из организма шлаки. Обладает противовоспалительным эффектом салициловой кислоты, что особенно важно для больных артритами и артрозами. Клетчатка и пектин нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла. Оказывает отхаркивающее эффект, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи. Антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие. Женщинам полезные свойства малины помогают легче пережить климакс. Ранее врачи рассказали, кому категорически нельзя есть клубнику.