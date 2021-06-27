В столице России за сутки от коронавируса умерло 114 человек. Это самый высокий показатель смертности в Москве с начала пандемии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавируса. Предыдущий антирекорд смертности от коронавируса в Москве был зарегистрирован всего два дня назад — 25 июня 2021. Тогда от COVID-19 в столице РФ умерло 98 человек. Кроме того, за последние сутки в Москве выявлено 6723 новых случая заражения коронавируса. Госпитализировать пришлось 1761 человека, а 731 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По всей России по состоянию на 27 июня зафиксировали более 20 000 новых случаев коронавируса. "Количество заразившихся за последние сутки выросла на 20 538. Общее количество инфицированных в 85 регионах достигла 5451291", — говорится в сообщении. Отметим, что вспышка коронавируса в России связывают с распространением штамма Delta. Именно поэтому Украина хочет усилить контроль за приезжими из этой страны. Также большое количество больных этим штаммом отмечают в Великобритании, Индии и Португалии. Напомним, что в Москве усилили карантин из-за вспышки коронавируса. Там считают, что количество случаев увеличилось за приезжих. Также сообщалось, что в Москве сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы.