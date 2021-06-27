В Украине сегодня будут дожди с грозами во всех областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +32. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Прогноз во всех областях Сегодня во всех без исключения регионах Украины дожди с грозами. На западе температура воздуха днем составит + 24 + 28, а ночью 15 + 18. На севере страны днем будет + 26 + 29, а ночью 18 + 21. В центре страны передают днем 26 + 30, а ночью 19 + 21. На востоке страны днем будет + 29 + 32, а ночью 20 + 22. На юге ожидается днем 29 + 31, а ночью 19 + 21. Прогноз в Киеве В Киеве сегодня тоже будет дождь с грозой. Температура воздуха днем составит + 26 + 28, а ночью 20 + 22. Напомним, ливень с грозой и молнией обрушилась на Ялту. Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине.