В Греции запустили программу по поощрению молодых людей прививаться против коронавируса. Правительство страны стремится активизировать процесс вакцинации. Об этом сообщает Reuters.

Молодым людям предлагают 150 евро за приема первой дозы. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил министрам в понедельник утром, что это "подарок из благодарности". Деньги храниться на карточках, которые можно будет потратить в течение лета, в частности, на культурные мероприятия.

Молодые люди также получат месяц бесплатного Интернета для своих телефонов.

В настоящее время около трети населения Греции привито, но страна пытается повысить эти показатели во время туристического сезона. Напомним, с 24 июня в Греции смягчили карантин. В частности, отменена обязательная требование относительно ношения масок на улице.