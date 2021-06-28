Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА. Пресс-служба МИД Беларуси также распространила заявление, в котором перечислены меры, принятые Беларусью в связи с введенными Европейским союзом санкциями. "В связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в МИД был вызван глава Представительства ЕС Дирк Шубель. Послу Европейского союза была заявлена жесткая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство", — говорится в заявлении . После ЕС сообщено информацию о конкретных шагах Беларуси: — Беларусь отозвала своего постпреда при ЕС для консультаций и рекомендовал постпреду ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель — Беларусь останавливает свое участие в "Восточном партнерстве" — Беларусь начинает процедуры приостановления действия соглашения о реадмиссии с ЕС — Беларусь запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые способствовали введению санкций. Напомним, Европейский союз ввел секторальные санкции против Беларуси. Санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Отметим, реадмиисия — согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.