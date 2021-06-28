Беременная MamaRika (Анастасия Кочетова) недавно рассказала о своем интересном положении и призналась, что ждет вместе с мужем, юмористом Сергеем Средой первенца. К слову, беременность звезды не была безоблачной, а о своем прекрасном состоянии и любовь к мужу она сняла полный нежности клип. Впрочем, отношения в паре, как у всех, не всегда безоблачны. Так, Анастасия призналась, что дико поскандалила с любимым и заявила — они не идеальны. Об этом она написала в Instagram. Исполнительница поделилась несколькими кадрами с мужем. Пара прогуливается по центру Киева вместе с домашним питомцем. На кадрах молодые люди обнимаются, держатся за руки и выглядят счастливыми. "Сегодня ночью был разбор полетов и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно-такое у нас бывает редко, но метко. Бывало даже мебель летала", — отметила MamaRika.

MamaRika показала прогулку с мужем (фото: instagram.com/mamarika_official) Певица отмечает, что периодически разговаривать друг с другом на повышенных тонах — это нормально. "Иначе получается, что вам уже давно безразлично — а это хуже всего. Конечно, осадок остается, поэтому стоит не доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем — это моральное жлобство и ложь самим себе", — убеждена артистка. Выход — работать над отношениями отчаянно, причем, делать это ежедневно. В марте прошлого года MamaRika тайно вышла замуж. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд).