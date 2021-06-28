Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал дипломатическую ноту послу России Александру Змеевському с требованием полной компенсации ущерба, причиненного взрывом в Врбетици. Они оцениваются в 650 000 000 крон (примерно 30,48 миллиона долларов США). Об этом сообщает idnes.cz.

Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. В частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. Прага требует отменить включения Чехии в этот список.

Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетици. Всего для муниципалитетов и региона предусмотрено 350 000 000 крон, а для отдельных граждан — 300000000.

Суммы для муниципалитетов распределяются в соответствии с расстоянием от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определения налогов.

Предполагается, что деньги направят для ремонта дорог, поврежденных вывозом боеприпасов, а также для развития некоммерческих организаций, ассоциаций и тому подобное. Ранее чешская разведка установила, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Накануне, 27 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетици причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривает. По его словам, правительство страны убежден, что к взрывам в Врбетици причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо. Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Это вызвало наибольшую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления в 1989 году, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.