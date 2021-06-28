Спасатели в понедельник, 28 июня, вытащили десятую жертву из-под обломков разрушенного дома в Майами. Официальные лица пообещали продолжить поиск выживших через пять дней после того, как 12-этажное здание обрушилось, когда ее жители спали. Об этом сообщает агентство Reuters. Спасатели использовали краны, собак и инфракрасное сканирование, когда искали любые признаки жизни среди руин, надеясь, что под бетоном могли образоваться воздушные карманы, которые могли поддерживать жизнь некоторых людей. "Мы собираемся продолжать и работать непрерывно, чтобы исчерпать все возможные варианты в нашем поиске, — заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе поисково-спасательная операция продолжается". По ее словам, численность пропавших без вести составляет 151 человек. Причина обвала до сих пор выясняется. Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир. Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.