Когда возникают проблемы по здоровью необходимо немедленно обратиться к семейному врачу, который предоставит первичную консультацию и назначит обследование. А также предоставляют информацию о профилактике заболеваний, в том числе и онкологических. Об этом сообщает Минздрав Украины. Очень часто рак диагностируется на последних стадиях, когда меньшие шансы на спасение и сложнее лечения. Поэтому стоит чем раньше обратиться к врачу и на ранних стадиях выявить заболевания — это приоритет программы медицинских гарантий, которая покрывает стоимость ряда обследований. Профилактически пациенты старшего возраста могут пройти: маммографию (назначается женщинам от 40 лет); колоноскопию (тем, кто старше 40 лет); цистоскопию (от 50 лет); гастроскопию (от 50 лет); гистероскопию (людям старше 50 лет); бронхоскопию (от 50 лет). При необходимости программа покрывает лечение с анестезией, гистологическое исследование, анализы и описание результатов исследования. Кроме того, направление на все указанные услуги выдает врач, с которым подписана декларация или узкий специалист, вас лечит. Пройти необходимое обследование можно в 783 заведениях, среди которых частные. Такое небольшое количество обусловлено тем, что для выявления заболевания нужно современное оборудование. Ранняя диагностика требует аппаратуры высокого разрешения для визуализации новообразований незначительных размеров. Пациенты младшего возраста также могут получить направление, если есть подозрение новообразований. Исследование оплачивает Национальная служба здоровья Украины в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)". Нужно также выбрать учреждение, имеющее соответствующий договор и необходимое оборудование и специалистов. Ранее мы сообщали, что в Национальном институте рака рассказали о вреде, который наносит здоровью красный шлам с НГЗ. Также мы писали, что эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака.