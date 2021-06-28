В Украине лето в разгаре, а с ним и жаркая погода. Многие люди любят полакомиться в этот сезон сушеной рыбой и креветками. Но этого делать не стоит. Почему же лучше не есть эти продукты в жару рассказала эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья МЗ Наталья Усенко на канале "Украина 24". Чем опасны вареные креветки Дело в том, что на этих продуктах могут оказаться возбудители смертельных болезней. К тому же у креветки очень маленький срок хранения. "В вареной креветки срок хранения без холодильника 2-3 часа, это максимум. После этого она становится биологическим оружием. Она настолько опасна, там может быть все что угодно, там совершенно жуткие возбудители, вызывающие пищевые отравления, потерю влаги и до смерти . Это ужасно. Должна быть пищевая полиция, которая будет ходить и проверять качество пищевых продуктов ", — рассказала эксперт. Соленая рыба не менее опасна По словам Усенко, рыба не менее опасна, потому что на нее часто садятся мухи. "Что касается сушеной рыбы … Муха летает по мусору, по фекалиях. Затем она прилетает и садится на рыбу и все там оставляет. Вы это сушеную рыбу моете, все это остается там. Даже если вы рыбу очистите, все остается на ваших руках, вы принесете инфекцию в мясо и получите ее ", — отметила эксперт. Нельзя не отметить, что креветки относятся к числу наиболее распространенных аллергенов. Причина — тропомиозин в их составе. Симптомами аллергии на креветки являются покалывание во рту, проблемы с пищеварением, заложенность носа и высыпания на коже. Как мы ранее писали, названа безопасная доза мороженого в неделю.