Министерство культуры и информационной политики Украины исключает российского певца, Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после запроса от Службы безопасности Украины. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики. В Министерстве культуры объясняют, что соответствующий запрос об исключении Киркорова из черного списка, они получили от СБУ. Спецслужба попросила отозвать свое предыдущее письмо о включении россиянина в черный список. "В соответствии с Положением о Министерстве культуры и информационной политики Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2019 No 885 (с изменениями), и на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 No 5/1 / 1-7000 признать утратившим силу приказ Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 No 446 "Об обновлении Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародование на официальном веб-сайте ", — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, Министерство осуществляет только административную техническое действие относительно обнародования данной информации. Решение принимают компетентные органы — в данном случае СБУ. Также в Минкульте отметили, что СБУ не объяснил причины своего решения. "При этом в качестве причин включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает", — говорится в сообщении. Напомним, что Киркорова включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Письмо с такой просьбой передала СБУ в Министерство культуры Украины. Ранее сообщалось, что Киркоров отреагировал на попадание в черный список Украине. Русский назвал это решение популизмом.