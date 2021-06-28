Кипр расширяет свою программу вакцинации против Covid-19, включив в нее подростков в возрасте 16 и 17 лет. Решение приняли из-за того, что треть последних случаев коронавируса были среди несовершеннолетних. Об этом 28 июня, сообщили органы здравоохранения Кипра, передает AFP. Министерство здравоохранения заявило, что молодые люди получат вакцину против коронавируса от Pfizer / BioNTech или Moderna. Прививки делать с согласия родителей. В министерстве отметили, что решение было принято "после учета рекомендаций кипрского педиатрического общества". "Почти 30 процентов новых случаев коронавируса обнаружены у людей в возрасте 18 лет и моложе, особенно у подростков в возрасте от 15 до 18 лет", — заявили в министерстве. Там также отметили, что, согласно научным данным, несовершеннолетние имеют такие же симптомы COVID-19, как у взрослых. "Своевременная вакцинация детей будет способствовать предотвращению новом вспышки вируса в обществе и защиты людей младшего возраста, а следовательно, и их семей и друзей. Вакцинация учащихся будет способствовать бесперебойному функционированию школ с физическим присутствием учеников", — говорится в сообщении министерства. Около 63,6% взрослого населения получили одну дозу вакцины от коронавируса, тогда как 47,8 полностью вакцинированы. Кипр сообщил о 74 785 случаев заражения коронавируса и 378 летальных случаев. Отметим, в середине июня во Франции позволили вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет.