В Киеве прошла детская Дарницкая регата по парусному спорту в возрасте 10-14 лет. Спортивные соревнования состоялись при содействии нардепа "Слуги народа" и председателя "Ассоциации детского и юношеского спорта" Андрея Стрихарського. Об этом Стрихарський рассказал в Facebook. "Яхтинг — это увлекательный и командный вид спорта. Он близок мне, ведь сам много лет восхищаюсь им. Именно поэтому уже третий год подряд организовываю детскую Дарницкий регату", — рассказал депутат. Он отметил, что подарил яхт-клуба новые паруса. "Сегодня юные яхтсмены получили десять новеньких парусов, чтобы в будущем больше детей смогли приобщиться к этому виду спорта и развивать свои навыки. Счастлив, что будущее поколение заинтересовано заниматься яхтингом и всячески поддерживать молодежь, давая им хороший пример", — добавил Стрихарський. Он отметил, что и в дальнейшем организовывать для детей спортивные соревнования. "Поскольку в спортивных соревнованиях дети тренируют в себе силу, выносливость и чувство уверенности", — отметил нардеп. Яхтинг — это тот вид спорта, который должен попробовать каждый! Это увлекательный и командный вид спорта! Он близок мне, ведь … Posted by Андрей Стрихарський on Sunday, June 27, 2021 Отметим, что по результатам соревнований, Стрихарський наградил трех победителей кубками и медалями. Остальные участники также получили медали за участие в соревнованиях. Кроме того, нардеп отметил памятными благодарностями за сотрудничество и весомый вклад детского и юношеского спорта в Украине заслуженного тренера Владимира Яменко и председатель правления Киевского городского крейсерского яхт-клуба Олега Панчука. Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарський содействие строительству стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям.