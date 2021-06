Пентагон обнародовал видео, на котором истребители сбрасывают 900-килограммовые ракеты на объекты проиранских боевиков. Удар подвергся район на границе Ирака с Сирией. Об этом сообщает Daily Mail.

More footage released by the Pentagon of the recent US airstrikes targeting # Iran-backed militias in Iraq and Syria.pic.twitter.com/anpubpAurS — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 28, 2021 Две цели были атакованы в Сирии, третья подверглась бомбардировке в Ираке. Пентагон заявил, пострадавших несколько поддерживаемых Ираном групп боевиков, в том числе Катаиб Хезболла и Катаиб Саййид аль-Шухада. Самолеты F-15 и F-16 ВВС США сбросили ракеты со спутниковым наведением весом 900 и 200 килограммов по району Аль-Каим у границы и после этого вернулись на базу без происшествий. По данным Сирийского центра по правам человека, по крайней мере шесть боевиков были ранены, а среди целей был склад оружия у Альбу Камаль, сирийского города, который находится в месте, где граница пересекает реку Евфрат. Как сообщало РБК-Украина, США ударить с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном боевиков, находящихся на границе Сирии и Ирана. Решение принял президент Джо Байден.