Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Рада одобрила его в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба президента. Закон расширяет полномочия "Укртрансбезпекы" в части габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры. Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок габаритно-весового контроля определяет Кабмин. "Укртрансбезпека" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных. Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки наказывать такими штрафами: до 2% включительно — в размере 1700 гривен; от 2% до 5% — в размере 5100 гривен; от 5% до 10% — в размере 8500 гривен; от 10% до 20% — в размере 17 000 гривен; от 20% до 30% — в размере 34 тысяч гривен; более 30% — в размере 51 000 гривен. Напомним, Верховная Рада приняла закон, законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, в начале июня 2020 года.