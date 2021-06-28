Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe. Морской участок прокладывать по дну Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба компании. "27 июня Castorone — одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией — начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что прокладка началась в Датских водах, недалеко от острова Борнхольм. В компании добавили, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении. "Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году", — говорится в сообщении. Напомним, ранее Baltic Pipe и экологический регулятор достигли соглашения, которое позволит возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода.