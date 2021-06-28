В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Задержание произошло в ходе контрольной проверки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "Во время пограничного контроля пассажиров рейса" Харьков — Анталия "на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", — говорится в сообщении. Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия. Задержанного передали полиции. Информация о нем направлена в украинском бюро Интерпола в Киеве. Напомним, в начале июня в Полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.