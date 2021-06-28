Крупный пожар в Лондоне возле станции метро "Elephant and Castle" локализован. В результате инцидента пострадали два человека — медики оказали им помощь. Об этом сообщает мэр Лондона Садик Хан и Лондонская пожарная бригада в Twitter.

"Двум лицам оказали медицинскую помощь после вдыхания дыма", — сообщил Хан.

Он также призвал избегать района пожара, пока аварийные службы продолжают борьбу с огнем. Он отметил, что дороги перекрыты, а станция метро закрыта.

"Если вы живете неподалеку, пожалуйста, следуйте советам Лондонской пожарной бригады и закройте все двери и окна", — призвал мэр.

Между тем пожарная бригада отчиталась о борьбе с огнем.

"Пожар на" Elephant and Castle "пока локализован. Пожарные оставаться на месте происшествия в течение следующих нескольких часов, чтобы улучшить ситуацию на месте чрезвычайного происшествия. В районе все еще перекрыты дороги", — заявили спасатели. Напомним, 28 июня в Лондоне возле станции метро "Elephant and Castle" возникла крупный пожар. На место отправились около 70 спасателей, а очевидцы сообщали о взрыве.