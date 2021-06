В Лондоне у железнодорожной станции "Elephant and Castle" возникла крупный пожар. На место отправились около 70 спасателей, очевидцы сообщают о взрыве. Об этом сообщает Пожарная бригада Лондона в Twitter.

"Огромная пожар вспыхнул в арках возле железнодорожного вокзала на юге Лондона — свидетели сообщают, что видели" взрыв в виде огненного шара ", — говорится в сообщении.

Около 70 пожарных отправились для ликвидации пожара. Спасатели призвали людей "избегать района и закрывать все двери и окна".

Сетями ходят видеокадры, на которых в небо поднимается огромный шлейф черного дыма.

Breaking: Elephant & Castle Station Is On Fire # London #UK

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed