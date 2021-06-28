Задействован в учениях "Си Бриз-2021" американский эсминец USS Ross зашел в порт Одессы. Он примет участие в масштабных учениях в Черном море. Об этом говорится в сообщение на странице учений в Facebook. "Эсминец Военно-Морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это двадцать первый итерация учений, в ходе которых более 30 стран объединятся в тренировках в Черном море", — говорится в сообщении. Отметим, в апреле 2017 эсминец USS Ross участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Эш-Шайрат". Напомним, в этом году Украина проводит учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в них примут участие 32 страны. Российская сторона просила США воздержаться от участия в "Си Бриз", но Вашингтон направил к Черному морю своих военных.