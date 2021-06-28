Погода в Украине в ближайшие дни даст возможность отдохнуть от сильной жары. Однако часть регионов заливать дождями, возможны сильные грозы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По прогнозу синоптика, жарко будет только на Закарпатье, а вот дожди затронут север и восток страны. "Практически везде прогнозируется комфортная температура воздуха в течение дня + 24 + 29 градусов, на Закарпатье +28 + 32 градуса. Дожди выметет антициклон по имени Afra, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Но! Северо-восточную часть Украины коснется атмосферный фронт ", — рассказала Диденко. Она добавила, что дожди с грозами, местами шквалы и град вероятные в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Также вероятно ухудшение погоды в Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

Карта погоды В столице Диденко спрогнозировала комфортную температуру и сухую погоду, но предупредила, что грозы могут прилететь и в столицу. "В Киеве вторник ожидается с максимальной температурой воздуха + 26 + 27 градусов. Какие существенные осадки 29 июня — вряд ли, разве что может задеть Северо-восточная влажность, где и грянет локально", — предупредила Диденко. Синоптик пообещала Украинская неделя без сильной жары и рассказала, когда может температура снова пойти вверх. "Неделя обещает быть без сильной жары, +25 +30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным", — написала Диденко.

Карта погоды Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине идут мощные бури и похолодание. А также рассказывали о том, что синоптики прогнозируют опасную погоду в июле.