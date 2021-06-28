В Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира и сказал, что он "обезьян не возит". Скандал получил большой резонанс и сейчас водителя наказали. Об этом рассказала жена пострадавшего от слов мужа Елена Макайя на своей Facebook-странице. Женщина сообщила, что суд обязал водителя заплатить штраф в размере 191 гривна и судебные издержки. Однако она рада, что правосудие в Украине восторжествовало. "Статья 173, вынесен приговор-штраф 191 Гривна и судебные издержки оплатить обвиняемому в пользу государства. Мы с мужем рады тому, что правосудие восторжествовало. В современном мире невозможно проявление дискриминации, все люди одинаковые, никто не имеет права унижать другого независимо от цвета кожи , вероисповедания и какого — либо другого внешней различия ", — написала Елена. Также Елена Макайя призвала уважать всех людей в мире независимо от их цвета кожи. "Мы все разные, одинаковых людей нет, даже Близнецы отличаются. И этим наш мир прекрасен. Давайте уважать друг друга и беречь наш мир. Спасибо всем, кто поддерживает нашу семью, для нас это очень важно. С уважением, Мишель и Елена Макайя ", — резюмировала она.

Суд наказал таксиста, который оскорбил темнокожего мужчину (facebook.com/lena.makayamelnikova) Как все было В Запорожье произошел расистский скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с темнокожим мужчиной отказался их везти. Кроме того, он сказал обидные слова, мол, "обезьян не возит". Таксист свою вину отрицал и сказал, что ничего такого не говорил и его не так поняли. Муж Елены из Конго когда приехал учиться в Украину и решил здесь остаться. Он женился на ней более тридцати лет назад, но никогда не сталкивался с таким отношением. для справки Статья 173 кодекса Украины об административных правонарушениях определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Напомним, что сеть маркетов "Сильпо" попала в скандал из-за вышиванки.