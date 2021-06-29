О том что онлайн-репутация бренда становится все более важной для успешной и эффективной работы, на сегодняшний день известно практически каждому. Репутация в сети Интернет непосредственно влияет на имидж, лояльность вашей аудитории, а значит влияет и на прибыль.Медиаменеджер и эксперт по кризисным коммуникациям Дмитрий Бабинчук рассказал, откуда бизнесу или бренду может “прилететь” удар по онлайн-репутации.“Интернет — это не только бесконечный потенциал для развития бизнеса, но в то же время, самый мощный источник угроз для репутации. Информация, опубликованная в открытом доступе, может нанести фатальный удар по вашей компании. Даже в том случае, если она не будет правдивой”, — поясняет эксперт.Где и какие репутационные угрозы могут подстерегать ваш бизнес:Зачастую, для информационной атаки на репутацию бренда в сети Интернет, до сих пор используют форумы. Они не теряют своей популярности благодаря своей особенности — формированию тем по дате последнего сообщения. Благодаря этому, “возродить из пепла” можно любой скандал спустя длительное время, что снова ударит по репутации бренда.Также серьезную опасность для репутации бизнеса представляют Твиттер и другие микроблоги. Информация в них очень часто подается крайне эмоционально, что вызывает сильный отклик у аудитории.Комментарии на сайты СМИ и информационных агентств также несут достаточную репутационную угрозу. На таких площадках публикация сообщений происходит моментально и крайне редко они проходят модерацию. Соответственно повлиять на недостоверную информацию будет крайне сложно.Социальные сети используют не только как площадку для атаки на бизнес, но и как источник сбора компрометирующих сведений. Именно поэтому, чрезвычайно важно следить за тем, что, как и когда публикуется не только на страницах вашего бизнеса но и ваших сотрудников.Дмитрий Бабинчук подчеркивает, репутация — самый дорогой актив вашего бизнеса. Если в век Интернета игнорировать его угрозы для бренда, лишиться онлайн-репутации можно буквально в одно мгновение.Всего несколько комментариев или проплаченных вашими конкурентами публикаций могут нанести непоправимый ущерб. От вашей кристальной репутации не останется и следа.Именно поэтому, заниматься управлением своей репутации — одна из важнейших задач для бренда.

Ранее, эксперт Дмитрий Бабинчук рассказывал, в чем заключается работа над построением собственного бренда и почему реанимация репутации — важнейший пункт.