30 июня 1991 знаменательный день для крымских татар — именно в этот день на первой за годы существования советской оккупационной власти сессии Курултая крымских татар был сформирован национальный Меджлис во главе с Мустафой Джемилевым , утвержден национальный гимн и флаг.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Второй Курултай (национальный съезд) открылся 26 июня 1991 в Симферополе в местном Дворце профсоюзов и продолжался до 30 июня. На сессии Курултая из числа его делегатов был избран Меджлис крымскотатарского народа, состоявшего из 33 человек, а также Председатель Меджлиса — Мустафа Джемилев и его заместитель — Рефат Чубаров. Уже 6 июля 1991 состоялось первое заседание Меджлиса крымскотатарского народа, на котором была утверждена структура.

II Курултай продолжил демократические традиции крымских татар, ведь I Курултай был созван еще в ноябре 1917 года и тогда на нем был избран национальное правительство. Основной целью созванного II Курултая была консолидация крымскотатарского народа, объединение его усилий для решения новых проблем. Избранные делегаты представляли все слои крымскотатарского народа и фактически весь спектр мнений, которые существовали в крымскотатарском Национальном движении.

Сессией Курултая, среди прочих, были приняты декларация о национальном суверенитете крымскотатарского народа, постановление «О национальный флаг и национальный гимн крымскотатарского народа», постановление «О переходе на латинскую графику» и др.

Как известно, сегодня во временно оккупированном Россией Крыма деятельность Меджлиса запрещена российской оккупационной властью. Крымские татары считают это преследованием и ограничением прав коренного народа Крыма за благосклонность крымских татар идеи Крыма в составе Украины и сопротивление российской аннексии.