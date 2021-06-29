«Нафтогаз України» анонсував на липень зростання ціни на газ на 10%. Вартість блакитного палива зросте до 13,13 гривень за кубометр для тих, хто користується місячним контрактом.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ціна на газ не зміниться для українців, які обслуговуються за умовами річного тарифу — діє фіксована ціна — 7,96 гривень за кубометр.

Нагадаємо, що в червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр.

В Україні узаконили третю платіжку за газ. Комунальники можуть стягувати з українців, які живуть в багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Заступник директора Департаменту соцполітики КМДА Максим Бученко напередодні заявив , що якщо українці хочуть поміняти постачальника газу, то субсидію на оплату житлово-комунальних послуг переоформляти не треба.

