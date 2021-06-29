Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.

Такое заявление он сделал в эфире «Обозревателя»:

«Мы готовы были освободить военным путем отдельные районы Донецкой и Луганской областей еще в 2018 году. К тому времени у нас было достаточно сил и средств».

Как пояснил экс-чиновник, в 2018 году не приняли соответствующее решение из-за ряда объективных причин. Прежде всего, потому, что такая операция приведет к жертвам среди мирного населения, а также к ответному удару со стороны российско-оккупационных войск. Он также добавил, что в ВСУ не понимали, какими силами и средствами РФ ударит навстречу наших войск.

«Поэтому сегодня рассматривать военный компонент обязательно надо, но это крайний вариант, который может быть использован при целом комплексе таких оснований. Сегодня их нет», – подчеркнул он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса. Киев отмечает, что паспортизация — это нарушение минских соглашений.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обострении ситуации в Донбассе. В сутки, 24 июня, там произошло 1854 нарушения режима прекращения огня.